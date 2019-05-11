В Киеве полицейский Prius лоб в лоб столкнулся с BMW, пострадали три человека (фото)

Двоих полицейских и водителя BMW госпитализировали.

11 мая на съезде с Воздухофлотского моста в Киеве случилось лобовое столкновение двух автомобилей. Полицейский Toyota Prius и BMW не поделили виадук и на полном ходу врезались лоб в лоб.

Пострадали двое патрульных и водитель BMW, сообщает "Информатор".

В 00:40 автомобиль BMW спускался с Воздухофлотского моста на проспект Победы. Навстречу ему ехал полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Предварительно, поднимаясь на мост Toyota Prius патрульных выехал за пределы своей полосы и совершил лобовое столкновение. От удара травмы получили все участники ДТП.

Медики госпитализировали двоих патрульных. Один мужчина получил травмы головы, а у его напарника подозрение на перелом ноги. Также травмы ног получил и мужчина, который ехал за рулем BMW. Троих участников аварии забрали в больницу. На место ДТП вызвали следственно-оперативную группу, причины столкновения устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Киеве внедорожник на скорости протаранил полицейское авто.