В Николаеве мужчина выбросил свою мать из окна на седьмом этаже

Преступник жил с матерью и часто устраивал ссоры с ней.

В Николаеве, в четверг, 9 мая, 35-летний мужчина выбросил свою мать из окна 7-го этажа дома по проспекту Центральному.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, инцидент произошел около 22:00 часов.

"Потерпевшая проживала вместе со своим 35-летним сыном, который часто устраивал ссоры с ней. И сегодня, будучи изрядно навеселе, мужчина снова устроил ссору, во время которой и столкнул мать с балкона дома", - сообщили в полиции.

Сейчас злоумышленник доставлен в отделение полиции, решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины. Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Ведутся следственные действия.