Омелян анонсировал запуск авиасообщения между Киевом и Николаевом

В конце 2018 года украинская авиакомпания SkyUp начала выполнять международные чартерные рейсы из Николаева.

В этом году будет начат ремонт Варваровского моста в Николаеве, а также с мая заработает прямое авиационное сообщение между Киевом и Николаевом.

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Как сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры Владимира Омеляна Марина Томко на своей странице в Facebook, об этом глава ведомства сказал на встрече с общественностью Варваровского района Николаева.

"Планируем, что с мая заработает прямое авиационное сообщение между Киевом и Николаевом. Кроме того, в этом году мы начинаем ремонт Варваровского моста", - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, Николаевский аэропорт построен в 1944 году и в течение длительного времени использовался как военный для Вооруженных Сил СССР. Позже начал выполнять функции гражданского аэропорта. Последний регулярный рейс был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги.

В 2017 году все имущество коммунального предприятия «Международный аэропорт Николаев» было передано на баланс КП «Агентство развития», которое реорганизовано в КП «Николаевский международный аэропорт».

В конце 2018 года украинская авиакомпания SkyUp начала выполнять международные чартерные рейсы из Николаева.