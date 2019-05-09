В Одесской области задержали велосипедиста с красным флагом и «георгиевской» лентой

По факту использования запрещенной символики открыто уголовное производство.

В Одесской области задержан мужчина, приехавший на акцию по случаю Дня победы над нацизмом с красным флагом и «георгиевской» лентой.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Одесской области, инцидент произошел сегодня в одном из сел в Измаильском районе.

Мужчина прикрепил флаг и ленту к велосипеду, злоумышленника задержали.

За пропаганду «георгиевской ленты» в отношении него составлен протокол по ст. 173- 3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.