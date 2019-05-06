ДТП с туристами на Прикарпатье: водитель грузовика был пьян (фото)

Полицейские установили, что водитель автомобиля «ГАЗ-66» не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку.

На Ивано-Франковщине водитель грузовика, который слетел с обрыва высотой 40 метров и упал в реку Черный Черемош, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

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"Полицейские установили, что 47-летний водитель автомобиля ГАЗ-66 не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку. Водитель - житель одного из сел Косовского района - руководил в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медицинская экспертиза", - рассказали правоохранители, добавив, что на данный момент водитель находится в состоянии шока - он обошелся синяками.

По данным ведомства, в грузовике находились 24 человека (23 туристы-иностранцы и 1 водитель). Предварительно известно, что группа туристов из Белоруссии должна была осуществить сплав по реке, поэтому люди направлялись к месту назначения.

"В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Белоруссии и 29-летний гражданин Белоруссии. Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия" - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц). В МВД уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Водителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре ему объявят подозрение, а также суд изберет меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Красник Верховинского района Ивано-Франковской области во время движения грузового автомобиля с кунгом произошло его падение с обрыва высотой около 40 м в реку Черный Черемош.

Отмечалось, что в автомобиле находились 23 туриста, вероятно, из Беларуси. Трое из них погибли, десятерых доставили в больницу.