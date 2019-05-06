В Киеве мужчина стрелял в людей, а затем сдался полиции

Мужчина, который открыл стрельбу, самостоятельно сдался полиции, придя в Оболонский райотдел.

В воскресенье, 5 мая, в заведении «Портер паб» на улице Героев Днепра, 34 в Киеве мужчина открыл огонь по людям, после чего скрылся на черном Mercedes ML с военными номерами КВ 0405.

Об этом сообщает «Информатор».

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Отмечается, что компания из четырех-пяти человек сидела в заведении «Портер» на улице Героев Днепра, 34. Один из мужчин, покинув помещение, совершил шесть выстрелов в сторону людей. После этого злоумышленники сели в Mercedes и скрылись.

По предварительной информации, в результате стрельбы пострадал журналист Радио Свобода, получив травму ноги.

Позже мужчина, который стрелял, самостоятельно сдался полиции, придя в Оболонский райотдел.

Как сообщал УНИАН, ночью 5 мая застрелили заместителя начальника Барышевского отделения полиции. По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство. Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович не исключил, что убийство может быть связано со служебной деятельностью полицейского.