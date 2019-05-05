На убитого в Киевской области полицейского ранее совершали покушение
На заместителя начальника Барышевского отделения полиции Антона Павленко, которого ночью застрелили возле кафе, ранее совершали покушение.
Об этом отчим полицейского Анатолий Юрченко сообщил ТСН.ua.
Как отметил родственник полицейского, в этом году на Павленко уже было совершено покушение. В январе в него стреляли во дворе дома, в котором он проживал. Тогда полицейский чудом выжил - пуля попала в голову и сильно повредила нос. На пластическую операцию собирали деньги всей семьей, а нападавших так и не нашли.
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2 мая у Павленко родился сын, и его жена до сих пор находится в больнице. Сегодня ночью в кафе правоохранитель с друзьями отмечал свое 32-летие и рождение первенца.
Также отчим сообщил, что Павленко вырос в Барышевке, окончил школу с «золотой» медалью, а затем учился в Луганском университете внутренних дел. Служить в правоохранительных органах было его мечтой. Проходил службу в зоне проведения ООС. На должность заместителя начальника Барышевского отделения полиции пришел в звании капитана и впоследствии получил майора.
Отмечается, что ресторан, возле которого произошло нападение, до сих пор закрыт - там продолжаются следственные действия. Нападавших до сих пор не нашли.
Как сообщал УНИАН, заместителя начальника Барышевского отделения полиции застрелили ночью 5 мая.
В области начата полицейская спецоперация "Сирена".
По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство.
Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович не исключил, что убийство может быть связано со служебной деятельностью полицейского.