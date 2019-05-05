На убитого в Киевской области полицейского ранее совершали покушение

Застреленный ночью заместитель начальника Барышевского отделения полиции Антон Павленко на днях стал отцом, а в кафе, где его убили, праздновал свой день рождения и рождение первенца.

На заместителя начальника Барышевского отделения полиции Антона Павленко, которого ночью застрелили возле кафе, ранее совершали покушение.

Об этом отчим полицейского Анатолий Юрченко сообщил ТСН.ua.

Как отметил родственник полицейского, в этом году на Павленко уже было совершено покушение. В январе в него стреляли во дворе дома, в котором он проживал. Тогда полицейский чудом выжил - пуля попала в голову и сильно повредила нос. На пластическую операцию собирали деньги всей семьей, а нападавших так и не нашли.

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2 мая у Павленко родился сын, и его жена до сих пор находится в больнице. Сегодня ночью в кафе правоохранитель с друзьями отмечал свое 32-летие и рождение первенца.

Также отчим сообщил, что Павленко вырос в Барышевке, окончил школу с «золотой» медалью, а затем учился в Луганском университете внутренних дел. Служить в правоохранительных органах было его мечтой. Проходил службу в зоне проведения ООС. На должность заместителя начальника Барышевского отделения полиции пришел в звании капитана и впоследствии получил майора.

Отмечается, что ресторан, возле которого произошло нападение, до сих пор закрыт - там продолжаются следственные действия. Нападавших до сих пор не нашли.

Как сообщал УНИАН, заместителя начальника Барышевского отделения полиции застрелили ночью 5 мая.

В области начата полицейская спецоперация "Сирена".

По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство.

Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович не исключил, что убийство может быть связано со служебной деятельностью полицейского.