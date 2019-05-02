В Виннице трамвай столкнулся с троллейбусом: девять пострадавших

По факту травмирования людей во время столкновения трамвая и троллейбуса открыто уголовное производство.

В Виннице в четверг, 2 мая, около 14:00 на перекрестке по улице Замостянской и проспекта Коцюбинского трамвай столкнулся с троллейбусом, в результате чего пострадали девять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По состоянию на 16:30 за медицинской помощью обратились 9 человек, трое из них госпитализированы.

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По предварительной информации, столкновение произошло во время того, как трамвай заканчивал проезжать перекресток.

На месте происшествия следственно-оперативной группой полиции проведены первоочередные следственные действия. Все обстоятельства аварии будут выяснены в ходе следствия.

Винницким отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 8 апреля произошло лобовое столкновение двух трамваев.