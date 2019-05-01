"Семь ударов в живот": подозреваемый в нападении на активиста Михайлика совершил попытку самоубийства - адвокат

По словам адвоката подозреваемого, он пытался покончить с собой в знак протеста.

Подозреваемый в нападении на одесского активиста Олега Михайлика – Лаша Герасин совершил 7 ударов колюще-режущим предметом в живот в Лукьяновском СИЗО в знак протеста.

Об этом сегодня сообщил его адвокат Владимир Поярков, передает "24 канал".

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"Позавчера 29 апреля мой подзащитный не выдержал и совершил попытку суицида – нанес себе около 7 ударов в живот колюще-режущим предметом в знак протеста. Сейчас он находится в больнице скорой помощи. Ситуация тяжелая" , – прокомментировал Поярков.

По словам адвоката, ему не предоставляют доступ к подзащитному – не реализуют право на свидание. Поярков сообщил, что вчера он не смог попасть к Герасину, поскольку начальник следственного изолятора не предоставил разрешение на свидание. В СИЗО ограничились объяснением, мол, лишь в случае возвращения подозреваемого в изолятор, защитник сможет с ним пообщаться.

Адвокат убежден: Герасин хотел покончить с собой, якобы, из-за незаконного содержания под стражей, полицейского произвола и отсутствия судебного разбирательства, отмечает издание.

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"Более 7 месяцев находится под стражей, несмотря на то, что со стороны защиты собраны все необходимые доказательства, которые доказывают, что он в это время вообще был в другом месте и не имеет отношения к тем событиям, относительно которых его подозревают", - высказался адвокат.

По словам Пояркова, Печерский райсуд Киева каждый раз автоматически продлевает сроки содержания под стражей и не принимает во внимание доводы защиты относительно того, что Герасин, якобы, не имеет никакого отношения к этим событиям. К тому же, ни одна апелляция защиты не была рассмотрена, потому что Печерский райсуд своевременно не предоставляет полный текст решений.

"Мы оспариваем на основании сокращенного текста, но суд апелляционной инстанции каждый раз не может рассмотреть апелляцию. У подозреваемого сложилось впечатление, что это делается намеренно, чтобы затянуть следствие. Он не выдержал", – подытожил адвокат.

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В Лукьяновском СИЗО комментировать инцидент отказались, сообщает издание.

Отметим, сам Михайлик ранее заявлял о саботаже расследования правоохранителями дела о покушении на его жизнь.

Справка УНИАН. 22 сентября 2018 года в центре Одессы на активиста Олега Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.

По подозрению в покушении правоохранители задержали трех граждан Грузии. Суд арестовал из без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одного из арестованных - Торнике Нагладзе (Герасина) - инвалиду первой группы.

11 января 2019 года во время операции в Германии из тела Михайлика изъяли пулю, которая застряла в легком. Активист настаивал на проведении экспертизы пули в Германии. Михайлик и его представитель опасались, что после поступления пули из Германии в Украину представители следствия могут заявить про «какую-то царапину» на вещественном доказательстве и его неправильном хранении. Это может дать основания не прикреплять пулю к делу.

5 февраля стало известно, что активист вернулся в Одессу из Германии.