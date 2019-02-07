Одесский активист Михайлик настаивает на проведении в Германии экспертизы извлеченной из его тела пули

Активист рассчитывает на проведение в Германии предварительной экспертизы изъятой пули, перед тем как ее передадут в Украину.

Подвергшийся покушению лидер Одесской городской организации партии «Сила людей» Олег Михайлик настаивает на проведении в Германии предварительной экспертизы пули, извлеченной из его тела.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявили Михайлик и его адвокат Вадим Оксюта. По информации адвоката, из Генпрокуратуры поступили официальные запросы к криминальному прокурору земли Бавария о том, чтобы пулю, которую немецкие медики извлекли из легкого активиста, передали в Украину.

Как отметил адвокат, в этих и других документах, поступивших от украинской стороны, «нет ни строки» о проведении экспертизы в Мюнхенском институте криминальных экспертиз.

По словам Оксюты, именно на это рассчитывал потерпевший, так как не доверяет «нашей системе».

Михайлик сообщил, что он лично и его немецкий адвокат Александр Боровик обратились к прокурору земли Бавария с просьбой о проведении предварительной экспертизы в вышеназванном немецком институте.

При этом Оксюта отметил, что законодательство Украины не предусматривает проведения подобной экспертизы за рубежом, однако рассчитывает, что ее все-таки сделают в Мюнхене.

«Мы будем добиваться ее проведения в Германии. Хотя, согласно законодательству Украины, эта экспертиза не будет иметь юридической силы, но можно будет в судебном порядке ее легализовать», - сказал Оксюта, добавив, что это зависит от результатов исследований, которые проведут в Украине.

По данным адвоката, у задержанных по подозрению в покушении граждан Грузии был изъят пистолет ПСМ калибра 6,5 мм. Также, по утверждению правоохранителей, у иностранцев были изъяты 6 патронов российского производства под браунинг модификации «Байкал».

По информации юриста, при стрельбе из изъятого оружия указанные патроны в нем застревают.

Адвокат отметил, что данный факт и другие моменты «вызывают много вопросов», необходимо провести еще несколько экспертиз и пр.

Михайлик и его представитель опасаются, что после поступления пули из Германии в Украину представители следствия могут заявить о «какой-то царапине» на вещдоке и его неправильном хранении. Это может дать основания не приобщать пулю к делу.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.

По подозрению в покушении правоохранители задержали троих граждан Грузии. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину) – инвалиду первой группы.

11 января 2019 года во время операции в Германии из тела Михайлика извлекли пулю, застрявшую в легком.

5 февраля стало известно, что активист вернулся в Одессу из Германии.