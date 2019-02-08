Активист Михайлик заявил о саботаже Нацполицией расследования дела о покушении на его жизнь

По словам активиста, за четыре месяца следствием по делу о покушении на него мало что сделано.

Лидер Одесской городской организации партии «Сила людей» Олег Михайлик, на которого в 2018 году было осуществлено покушение, заявил о саботаже Национальной полицией расследования дела о покушении на его жизнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Михайлик заявил на пресс-конференции 7 февраля.

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«Если вы посмотрите на полное бездействие и саботаж Национальной полиции и прокуратуры, то станет ясно, что тех, кого нанимают, ничего не останавливает… За четыре месяца следствием по акту покушения на меня мало что сделано», – сказал Михайлик, отметив, что подобное отношение следствия характерно и при расследовании покушений на других активистов.

По его словам, ранее следствие «тормозилось» в ожидании пули, которая застряла в его легком, но и сейчас, после извлечения этого вещдока, ничего «не сдвинулось с места».

Он подчеркнул, что это характерно и для других экспертиз, назначенных в этом деле.

Михайлик также акцентировал на том, что президент Украины Петр Порошенко должен был бы дать указание СБУ провести работу по предотвращению подобных покушений и принять меры для привлечения к ответственности исполнителей и заказчиков.

«Было бы неплохо, если бы СБУ напрямую занялась расследованием нападений на общественных деятелей», - сказал активист.

Он также выразил пожелание, чтобы первые лица МВД и Генпрокуратуры выполняли обещания, данные ими по поводу расследования.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.

По подозрению в покушении правоохранители задержали троих граждан Грузии. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину) – инвалиду первой группы.

11 января 2019 года во время операции в Германии из тела Михайлика извлекли пулю, застрявшую в легком.