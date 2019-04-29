В Киеве маршрутка протаранила "Таврию", есть пострадавшие (видео)
17:07, 29 апреля 2019Происшествия
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Пострадавшие водитель и три пассажира авто госпитализированы, водитель в тяжелом состоянии.
На месте работает следственно-оперативная группа / УНИАН
В Киеве микроавтобус Isuzu маршрута № 429 въехал в легковой автомобиль "Таврия", госпитализированы четверо пострадавших.
Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, трех пассажиров и водителя "Таврии" увезли на "скорой" в Киевскую городскую клиническую больницу №17, водитель в тяжелом состоянии.
ДТП произошло на ул. Гната Юры, 3 в Святошинском районе. Предварительно, легковой автомобиль вылетел на перекресток с намерением повернуть налево.
Пассажиров маршрутки не госпитализировали, предварительно, среди них пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа.
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