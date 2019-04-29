В Киеве маршрутка протаранила "Таврию", есть пострадавшие (видео)

В Киеве микроавтобус Isuzu маршрута № 429 въехал в легковой автомобиль "Таврия", госпитализированы четверо пострадавших.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, трех пассажиров и водителя "Таврии" увезли на "скорой" в Киевскую городскую клиническую больницу №17, водитель в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на ул. Гната Юры, 3 в Святошинском районе. Предварительно, легковой автомобиль вылетел на перекресток с намерением повернуть налево.

Пассажиров маршрутки не госпитализировали, предварительно, среди них пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа.