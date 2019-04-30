На Днепропетровщине в колодце нашли мертвой женщину на последнем месяце беременности

Полиция открыла уголовное производство.

В Новомосковском районе Днепропетровской области правоохранители в колодце обнаружили мертвой женщину, которая находилась на последнем месяце беременности.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, это произошло 29 апреля.

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«В колодце на территории домовладения было обнаружено тело 31-летней хозяйки с явными признаками телесных повреждений», - говорится в сообщении.

Следственным отделением Новомосковского отдела полиции начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Согласно ст. 115 Уголовного кодекса, убийство женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.