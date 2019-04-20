Во время обыска в доме полицейские обнаружили ключи от автомобиля потерпевшей и пистолет с глушителем.

В Черкасской области задержали подозреваемых в убийстве женщины-таксиста.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

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В полицию поступило сообщение от жительницы города о том, что пропала ее дочь, которая занимается частными перевозками на собственном автомобиле.

Женщина рассказала, что утром ее дочь на автомобиле выехала в направлении Черкасской области, но уже длительное время на связь не выходит.

Полицейские установили, что автомобиль пропавшей может находиться на территории Звенигородского района. Впоследствии полицейские обнаружили пропавший автомобиль в городе Ватутино, Звенигородского района, однако водителя в автомобиле не было. Было установлено, что на автомобиле приехали двое мужчин, которые находятся в доме, где припарковано авто. Мужчин задержали.

Во время обыска в доме полицейские обнаружили ключи от автомобиля потерпевшей и пистолет с глушителем.

«Как выяснили полицейские, злоумышленники, с целью завладения автомобилем убили потерпевшую. Тело женщины они оставили в лесополосе на территории Звенигородского района, присыпав строительным мусором», - рассказали в полиции.

Вещественные доказательства по делу изъяты. В рамках уголовного производства, которое открыто по статьям 115 (Умышленное убийство) и 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Злоумышленникам, один из которых находился в розыске за совершение тяжких преступлений, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.