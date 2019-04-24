В Тернополе мужчина плеснул бывшей жене в глаза из баллончика, а потом забрал 4-месячного ребенка и деньги "на его содержание"

Убегая, злоумышленник украл 2 тысячи гривен и кредитку «на содержание ребенка». В настоящее время полицейские устанавливают место нахождения злоумышленника.

В Тернополе мужчина нанес бывшей жене химический ожог глаз, отбирая у нее 4-месячного ребенка.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, Тернопольского отдела полиции обратилась жительница Тернополя и рассказала, что бывший муж ворвался в ее квартиру, распылил баллончик со сльозоточивым веществом и забрал их четырехмесячного ребенка. Когда выбегал, то еще украл кошелек с 2 тыс. грн и банковской карточкой, заявив, что средства забирает на содержание ребенка.

Женщина с химическим ожогом обоих глаз обратилась к врачам.

В настоящее время полицейские устанавливают место нахождения злоумышленника. За совершение кражи и нанесение телесных повреждений ему инкриминируют ч. 1 ст. 185 и ч. 1 ст. 125 УКУ.

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине пенсионерка избила государственного исполнителя во время попытки отца повидаться с дочерью.