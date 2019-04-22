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В Киеве "Ланос" влетел в остановку, двое пешеходов оказались в реанимации (видео)

17:13, 22 апреля 2019
Происшествия
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Пострадавшие – двое мужчин, 1979 и 1983 годов рождения / УНИАН

Полиция будет расследовать ДТП с участием "Дэу Ланоса", который наехал на двух пешеходов на остановке общественного транспорта на проспекте Победы в Киеве.

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Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба полиции Киева. Происшествие произошло вечером 21 апреля. Отмечается, что на месте аварии сотрудники полиции выяснили, что водитель, 1979 года рождения, управляя автомобилем "Дэу Ланос", выехал за пределы проезжей части и наехал на двух пешеходов на остановке.

"Потерпевшие – двое мужчин, 1979 и 1983 годов рождения. Они получили травмы головы, ног и ушибы тела. Их госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщили в полиции.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством").

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

В настоящее время, в рамках расследования, правоохранители опрашивают водителя и свидетелей, а также назначена автотехническая экспертиза с целью выяснения обстоятельств и причин ДТП.

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве