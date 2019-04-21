Под Луцком столкнулись маршрутка и легковушка: трое погибших, среди них ребенок (фото)

Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли, еще одного пассажира автомобиля Volkswagen госпитализировали.

На Волыни в результате столкновения автомобиля Volkswagen Caddy и пассажирского автобуса «Эталон» - три человека погибли, среди которых ребенок 2011 рождения, еще 14 человек травмированы.

Как сообщил и.о. главного врача Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль, информация о дорожно-транспортном происшествии на линию «103» поступила от пострадавших в 14.52.

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По его словам, авария произошла в селе Крупа Луцкого района, на автодороге «Луцк -Дубно». Автомобиль Volkswagen Caddy столкнулся с рейсовым автобусом «Эталон» сообщением «Луцк-Тернополь», в результате чего последний перевернулся на бок и слетел с трассы. В салоне рейсового автобуса находилось 25 пассажиров и водитель. В результате ДТП травмированы 14 человек, среди которых двое детей, которых госпитализировали в детскую областную больницу. Взрослых скорая доставила в Луцкую городскую клиническую больницу.

«На месте аварии в целом работало 8 карет скорой помощи. По стечению обстоятельств в салоне автобуса находилась также врач нашего Центра и студентка-парамедик из Тернополя, которые всячески помогали травмированным», - отметил Шмаль.

Он добавил, что в легковом автомобиле была, очевидно, семья - супруги и двое детей - 2011-го и 2013-го годов рождения. Все они погибли, кроме ребенка 2013 г.р., в настоящее время медики борются за его жизнь.

Как добавили УНИАН в ГУ Нацполиции в Волынской области, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Сумской области в воскресенье, 21 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 4 человека. Одного из пассажиров - 13-летнего мальчика - в тяжелом состоянии госпитализировали.