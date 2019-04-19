На Житомирщине мужчина изнасиловал 3-летнюю девочку

Подозреваемый ранее был судим за кражи.

В Житомирской области задержан 32-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании 3-летней девочки.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, 18 апреля в Житомирской области произошел новый ужасный случай против малолетних детей.

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«32-летний подонок, ранее судимый за кражи, совершил развратные действия в отношении 3-летнего ребенка. Он завел девочку в сарай в деревне, где издевался над ней, там их нашла мать», - отметил Аброськин.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области корреспонденту УНИАН заявили, что по этическим соображениям не указывают, в каком именно населенном пункте было совершено преступление.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины.