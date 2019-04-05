В Киеве произошло групповое изнасилование

За содеянное мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

В Киеве на Оболони двое нетрезвых мужчин изнасиловали девушку. Один из подозреваемых - велокурьер, второй официально не работает.

Инцидент произошел 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Потерпевшая объяснила, что во время совместного употребления алкогольных напитков двое мужчин начали предлагать ей вступить в половую связь. Получив отказ, один из них нанес девушке два удара в лицо, от которых она потеряла сознание, а очнулась уже без белья и с признаками изнасилования.

Сейчас обоим мужчинам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 152 УК Украины. 3 апреля Оболонский районный суд города Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы в виде залога.

За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 24 марта в Хмельницкой области 28-летний мужчина изнасиловал маленькую девочку.