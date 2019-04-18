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В Киеве произошло ДТП при участии троллейбуса и Porsche (фото)

17:49, 18 апреля 2019
Происшествия
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У троллейбуса разбита левая фара и поврежден бампер / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, троллейбус маршрута №19 возле кинотеатра "Киевская Русь" выехал на тротуар, разрушив ограду, и остановился в 2,5 метра от подземного перехода на перекрестке Глыбочицкой и Сечевых стрельцов в направлении центра.

На месте происшествия уже работают полицейские, а также находятся водитель Porsche и женщина-пассажир, водитель троллейбуса и кондуктор.

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Водитель троллейбуса, вероятно, избегая столкновения с легковым авто, выехал за пределы проезжей части на тротуар, разрушив металлическое ограждение. Рядом стоит автомобиль с поврежденным правым боком, в частности, дверями.

У троллейбуса разбита левая фара и поврежден бампер, что свидетельствует о том, что столкновение двух транспортных средств избежать не удалось.

Вероятно, что ДТП обошлось без пострадавших, поскольку на месте нет «скорой помощи» или травмированных.

Водители ссорятся между собой, полицейские фиксируют обстоятельства аварии.

Фото УНИАН

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве