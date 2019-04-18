В Киеве произошло ДТП при участии троллейбуса и Porsche (фото)

Троллейбус маршрута №19 возле кинотеатра "Киевская Русь" выехал на тротуар, разрушив ограду, и остановился в 2,5 метра от подземного перехода на перекрестке Глыбочицкой и Сечевых стрельцов в направлении центра.

В Киеве на перекрестке улиц Глыбочицкой и Сечевых стрельцов произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля Porsche.

Как передает корреспондент УНИАН, троллейбус маршрута №19 возле кинотеатра "Киевская Русь" выехал на тротуар, разрушив ограду, и остановился в 2,5 метра от подземного перехода на перекрестке Глыбочицкой и Сечевых стрельцов в направлении центра.

На месте происшествия уже работают полицейские, а также находятся водитель Porsche и женщина-пассажир, водитель троллейбуса и кондуктор.

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Водитель троллейбуса, вероятно, избегая столкновения с легковым авто, выехал за пределы проезжей части на тротуар, разрушив металлическое ограждение. Рядом стоит автомобиль с поврежденным правым боком, в частности, дверями.

У троллейбуса разбита левая фара и поврежден бампер, что свидетельствует о том, что столкновение двух транспортных средств избежать не удалось.

Вероятно, что ДТП обошлось без пострадавших, поскольку на месте нет «скорой помощи» или травмированных.

Водители ссорятся между собой, полицейские фиксируют обстоятельства аварии.