В Днепре полицейского приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство

Мотивом преступлений была продажа квартиры в Днепре, одна из комнат которой принадлежит обвиняемому, а другие две – женщине и ее матери.

В Днепре руководитель одного из спецподразделений полиции приговорен к пожизненному заключению за умышленное убийство, незаконное обращение с оружием и нарушение неприкосновенности жилища.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, приговором Самарского районного суда г. Днепра руководителя одного из подразделений полиции особого назначения, который выполняет функции военных, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 УК Украины (умышленное убийство; незаконное приобретение, хранение боевых припасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения; нарушение неприкосновенности жилища; хулиганство; сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей; угроза убийством в отношении работника правоохранительного органа).

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Установлено, что мотивом преступлений была продажа квартиры в Днепре, одна из комнат которой принадлежит обвиняемому, а другие две – женщине и ее матери. В июле 2014 года обвиняемый обратился к своим подчиненным с просьбой помочь убедить совладельцев жилья не препятствовать продаже его доли недвижимого имущества.

Так, в ночное время суток подсудимый в сопровождении еще четырех человек проник в указанную квартиру, стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес женщин (одна из которых преклонного возраста) с угрозами применения насилия в случае невыполнения его требований. Далее злоумышленник наступил хозяйке ногой на шею, нанес несколько ударов по голове, после чего разломал ее мобильный телефон.

На крики потерпевших о помощи к подъезду подошли двое прохожих, стали требовать предъявить документы, угрожая вызвать полицию, на что обвиняемый достал из кармана пистолет и произвел смертельный выстрел в голову одному из них.

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Кроме того, по месту жительства подсудимого обнаружены 4 ручных осколочных наступательных гранаты РГД-5 и ручная осколочная наступательная граната РГН, которые последний хранил без предусмотренного законом разрешения и угрожал работникам полиции использовать по назначению, в случае, если они приблизятся к его дому.

Суд поддержал позицию прокуратуры Днепропетровской области и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Один из соучастников также признан виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 162 и ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 296 УК Украины (пособничество в нарушении неприкосновенности жилья, а также грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающиеся особой дерзостью и исключительным цинизмом). Его приговорили к 3 годам лишения свободы, однако он освобожден от отбывания наказания, с испытательным сроком на 1 год.

Остальные три человека, участвовавшие в совершении преступления – участники АТО подпадают под действие Закона Украины «Об амнистии», а потому освобождены от отбывания наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 и ч. 2 ст. 296 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля на свободу вышел один из членов банды "днепровских маньяков", на счету которой 21 убийство.