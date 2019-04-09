Один из членов банды "днепровских маньяков" вышел на свободу - СМИ (видео)

Свои убийства банда документировала на видео.

На свободу вышел один из членов банды "днепровских маньяков" Александр Ганжа, который вместе с Виктором Саенко и Игорем Супрунюком участвовал в тяжких преступлениях.

Об этом сообщает Днiпро ТV, ссылаясь на слова местных жителей. Всего на счету банды - 21 убийство.

Преступную группу называют "днепровскими маньяками" и "молотобойцами". Александр Ганжа был осужден за вооруженные грабежи на 9 лет. Сегодня ему 31 год, он женат и имеет двоих детей.

Ранее в Сумах сообщили о подозрении несовершеннолетнему 16-летнему юноше за изнасилование 8 марта на улице 23-летней женщины.