На Ривненщине БТР наехал на гражданское авто (фото)
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого бронетранспортер выехал на встречную полосу движения и наехал на гражданский автомобиль, произошло 11 апреля вечером в городе Здолбунов.
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Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-центра управления оперативного командования «Запад» Анатолий Прошин, у военной техники, которая двигалась в колонне в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, на перекрестке улиц Коперника и Школьная города Здолбунов отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который ехал впереди и наезда на женщину с ребенком и коляской, водитель бронетранспортера применил ручной тормоз и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с гражданским автомобилем.
«Пострадавших в ДТП нет», - отмечает пресс-служба ОК «Запад».
По словам Анатолия Прошина, военная колонна возвращалась в место дислокации из города Острог, где проводилось военно-патриотическое мероприятие для молодежи.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Ранее в Киеве отремонтированный БТР влетел в машину военной инспекции.