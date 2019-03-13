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Отказали тормоза: в Киеве отремонтированный БТР влетел в машину военной инспекции (фото)

20:54, 13 марта 2019
Происшествия
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В Киеве БТР протаранил автомобиль военной инспекции / фото Максим Торпан / Информатор

У военного автомобиля отказали тормоза. В результате столкновения образовалась большая пробка, сообщает "Информатор".

фото Максим Торпан / Информатор

По предварительным данным, БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро "Теремки". В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее.

фото Максим Торпан / Информатор

Военные отказались комментировать данный инцидент, однако прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что БТР был только после ремонта и у него отказали тормоза.

В результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части.

фото Максим Торпан / Информатор

 Из-за столкновения на улице Заболотного в сторону станции метро «Теремки» образовалась большая пробка. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали происшествия установит следствие.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года возле Днепра ЗРК "Оса" протаранил маршрутку.

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Теги: #Киев#ДТП#БТР