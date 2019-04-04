В Днепре поезд насмерть сбил мужчину, который шел в наушниках рядом с путями
15:58, 04 апреля 2019Происшествия
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Машинист скорого поезда «Москва-Днепр» подавал сигнал мужчине, но тот не реагировал.
Машинист поезда подавал сигнал мужчине / фото ЦТС
Сегодня в Днепре скорый поезд №105 «Москва-Днепр» насмерть сбил мужчину, который шел рядом с путями в наушниках.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ЮЖД, ЧП произошло 10:24 в районе платформы 193 км.
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Машинист поезда подавал сигнал мужчине, но тот не реагировал. Экстренное торможение не помогло. Прибывшая на место трагедии «скорая» констатировала смерть мужчины 1993 года рождения.
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