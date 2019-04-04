цей матеріал доступний українською

В Днепре поезд насмерть сбил мужчину, который шел в наушниках рядом с путями

15:58, 04 апреля 2019
Происшествия
200 0
/ фото ЦТС

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ЮЖД, ЧП произошло 10:24 в районе платформы 193 км.

Читайте такжеВ Киеве на вокзале поезд отрезал мужчине голову

Машинист поезда подавал сигнал мужчине, но тот не реагировал. Экстренное торможение не помогло. Прибывшая на место трагедии «скорая» констатировала смерть мужчины 1993 года рождения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #поезд#Днипропогода в Днепропетровске