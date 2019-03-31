Беспокойные выборы: в Украине сегодня 15 раз "минировали" избирательные участки

По каждому адресу немедленно выезжали кинологи и взрывотехники. Информация не подтвердилась. Избирательный процесс не останавливался, людей не эвакуировали.

Полиция в течение сегодняшнего дня голосования на выборах президента Украины получила уже 15 сообщений о заминировании и угрозе взрыва избирательных участков.

Читайте такжеИнформация о заминировании гостиницы "Украина" в Киеве не подтвердилась

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, в течение дня в полицию поступают анонимные звонки, сообщения о заминировании и угрозе взрыва, если не будут выполнены те или иные требования, в основном связанные с избирательным процессом.

«В целом Нацполиция уже зарегистрировала 15 «анонимок» об угрозе взрыва на избирательных участках или поблизости (Днепропетровская - 10, Черниговская и Киев - по 2️, Донецкая область - 1)», - отметил Тракало.

Пресс-секретарь Нацполиции добавил, что по каждому адресу немедленно выезжали кинологи и взрывотехники. Информация не подтвердилась. Избирательный процесс не останавливался, людей не эвакуировали.

В полиции напомнили, что статья 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей) предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6️ лет.

Уголовные производства по этой статье уже открыты в Киеве и Чернигове.

В то же время, по словам Тракало, в Днепре полиция по факту сообщений о заминировании метрополитена и избирательных участков внесла сведения в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 258 УК - террористический акт. Санкция статьи - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.