В особняке под Одессой обнаружили тело убитого хозяина со следами пыток (фото)

По предварительным данным, из жилища пропали деньги и ценные вещи. Семья владеет бизнесом, связанным с антиквариатом.

Сегодня в пригороде Одессы в своем особняке обнаружен убитый хозяин, мужчину пытали.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 62-летний мужчина обнаружен в своем частном доме в селе Фонтанка Лиманского района.

На теле – следы пыток.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, следователи, оперативники, кинологи со служебными собаками и судебные эксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству.

На месте ЧП также находится руководитель регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Представитель главка сообщил УНИАН, что семья убитого занимается бизнесом, связанным с антиквариатом. Супруга мужчины в момент нападения была в отъезде. По предварительным данным, из жилища пропали деньги и ценные вещи.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в особняке во Львове обнаружили изуродованные тела двух женщин.