В СБУ заявили о разоблачении управляемых из РФ экстремистских группировок «УПА» и «УНА» (фото, видео)

В СБУ утверждают, что руководители так называемой «Украинской национальной армии», созданной по заданию российских спецслужб, наладили сбор информации о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ с целью совершения диверсий и срыва мобилизации.

Служба безопасности Украины заявила о прекращении деятельности управляемого с территории России экстремистского объединения, которое с целью дестабилизации внутренней ситуации в стране планировало воспользоваться повышением политической активности населения во время избирательного процесса.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, сотрудники ведомства установили, что группировка координировалось гражданином США Рустамом Ташбаевым, уроженцем РФ, бывшим курсантом Калининградского высшего военно-морском училище, который в 2015 году был выдворен из Украины за подрывную деятельность.

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По заданию российских спецслужб участники объединения должны были создать собственные военные формирования «Украинской повстанческой армии» («УПА» - с дислокацией за рубежом) и «Украинскую национальную армию» («УНА» - с дислокацией в Украине).

«На территории нашего государства процесс создания «Украинской национальной армии» возглавил гражданин Украины Ю.Заболотный, который неоднократно задерживался сотрудниками Национальной полиции за незаконное хранение оружия и ограбления и привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя в Украине. Установлено, что в течение длительного времени Заболотный вел переговоры о получении денежной помощи для проведения экстремистской деятельности с известным агентом российских спецслужб Н.Дульським», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства СБУ задокументировано, что по инициативе иностранных кураторов в период объявления военного положения в Украине руководители «УНА» наладили сбор информации о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ с целью осуществления диверсий и срыва мобилизации.

Видео: Служба безопасности Украины

«Русский след в деятельности «УНА» подтвердился по результатам обысков, проведенных у участников этой экстремистской организации в Одессе, двое из которых - граждане Российской Федерации и непризнанной Приднестровской народной республики, а третий - гражданин Украины - уроженец Приднестровья. В частности, правоохранители изъяли средства поражения и тысячу экземпляров газет, содержащих призывы присоединяться к деятельности «УНА», - отметили в СБУ.

В ходе проведения 16 обысков также было обнаружено и изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства и гранаты, взрывчатку, военное снаряжение, средства связи и внутренние документы незаконного военного формирования, касавшиеся его противоправной деятельности.

Напомним, ранее экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что крупнейшие города Украины могут стать мишенью террористических атак, которые будут иметь целью дестабилизацию в период президентских выборов.