Экс-СБУшник назвал украинские города с самым высоким уровнем террористической угрозы перед выборами

Экс-сотрудник СБУ отметил, что ежегодно в стране предотвращают десяткам и сотням терактов.

Крупнейшие города Украины могут стать мишенью террористических атак, которые будут иметь целью дестабилизацию в период президентских выборов.

Такое мнение высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, комментируя теракт в метро Харькова, который предотвратили спецслужбы, передает «Обозреватель».

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Экс-сотрудник СБУ отметил, что ежегодно в стране предотвращают десятки и сотни терактов: "Была цифра около 300 предупреждений терактов на территории Украины".

"Перед выборами самые опасные города-миллионники – Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов. Одесса – это серьезный порт, деньги, люди, которые могут обеспечить победу кандидата. Днепр – тоже серьезный город", – рассказал Ступак.

По его словам, меньшим городам не грозит такая опасность.

Эксперт отметил, что места для террористических атак могут выбирать по разным критериям: "Выбирают ряд объектов и пытаются осуществить теракт – например, обесточить объекты энергетики. Зависит от того, какую цель ставить. Попугать, ужаса навести – может быть такая цель".

Как подчеркнул Ступак, результатом терактов может быть "для людей тяжелое осмысление того, что произошло, бюджетные расходы будут миллион гривень или два", но будут психологические последствия.