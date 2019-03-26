Смертельное ДТП под Харьковом: микроавтобус сбил трех людей, которые толкали машину (фото)

Один из пострадавших, 22-летний парень, погиб на месте.

На трассе "Харьков-Сумы" в Харьковской области микроавтобус Volkswagen T5 сбил трех мужчин, которые толкали машину.

Авария произошла 25 марта в 20:19, сообщили сегодня в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Один из пострадавших, 22-летний парень, погиб на месте, 26 и 32-летние пострадавшие получили переломы и ушибы. Их госпитализировали в больницу. Состояние здоровья обоих пострадавших удовлетворительное.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Киеве маршрутный автобус №155 сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро Дорогожичи, самого водителя избили очевидцы аварии. В полиции отметили, что женщины переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора.