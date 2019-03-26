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Смертельное ДТП под Харьковом: микроавтобус сбил трех людей, которые толкали машину (фото)

18:29, 26 марта 2019
Происшествия
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На трассе Харьков-Суммы микроавтобус сбил трех людей, которые толкали автомобиль / фото hk.npu.gov.ua

Авария произошла 25 марта в 20:19, сообщили сегодня в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Один из пострадавших, 22-летний парень, погиб на месте, 26 и 32-летние пострадавшие получили переломы и ушибы. Их госпитализировали в больницу. Состояние здоровья обоих пострадавших удовлетворительное.

фото hk.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Киеве маршрутный автобус №155 сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро Дорогожичи, самого водителя избили очевидцы аварии. В полиции отметили, что женщины переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора.

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Теги: #ДТП#Харьковпогода в Харькове