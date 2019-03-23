Протянуло под маршруткой мать ребенка с аутизмом: появились новые детали жуткого ДТП на Дорогожичах (видео)

К самой тяжелой из пострадавших в ДТП на столичных Дорогожичах Алине Бессонной впервые впустили мужа. Это произошло на третьи сутки после аварии, говорится в сюжете ТСН.

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Две пострадавшие сестры Марина и Юлия в стабильном состоянии в 17-й клинической больнице. Третья потерпевшая Алина Бессонная сих пор не пришла в сознание, ее состояние стабильно тяжелое.

"Это травма головы, черепа, головного мозга, ушиб головного мозга, ушиб легких и перелом таза. Она находилась в тяжелом состоянии, и сейчас она в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких", - рассказал заведующий отделением реанимации клинической больницы скорой помощи Игорь Малыш.

Алину протянуло под маршруткой, а ее родственники до сих пор не нашли силы посмотреть это видео. "Мы не хотим смотреть ни новости, ни видео - нам настолько это тяжело", - говорят они. Отец 35-летней Алины сначала не поверил, что с дочерью случилась беда. "Сначала подумал, что это обман, что будут просить деньги", - говорит Александр Дмитраш. Алина до аварии работала в ИТ-отделе банка и была единственной кормилицей в семье.

Муж Александр ухаживает за двумя сыновями - 3-летним Яковом и 11-летним Даниилом. У старшего мальчика аутизм и ради его лечения и развития семья переехала в Киев из Белгорода-Днестровского. "Мы никогда ни к кому не обращались, старшего ребенка вытаскиваем собственными силами", - говорят люди. К Алине пока не пускают посетителей, исключение делают для мужа - только на несколько минут. В понедельник семья собирается идти в "Киевпастранс" и требовать помощи.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Киеве маршрутный автобус №155 сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро "Дорогожичи", самого водителя избили очевидцы аварии. В полиции отметили, что женщины переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора. Водитель маршрутки объясняет инцидент отказом тормозов транспортного средства.