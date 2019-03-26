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Полиция задержала подозреваемых в дерзком ограблении ювелирного магазина в Борисполе

17:20, 26 марта 2019
Происшествия
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Задержанные находятся на территории Украины незаконно / фото facebook.com/pol.kyivregion

Полиция задержала четверых граждан Азербайджана, подозреваемых в дерзком ограблении ювелирного магазина в Борисполе Киевской области.

Как говорится в сообщении полиции Киевской области в Facebook, ограбление магазина было совершено 14 марта.

Неизвестные в масках и в камуфляжной форме ворвались в ювелирный магазин и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн грн, после чего скрылись.

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Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ими оказались четверо граждан Республики Азербайджан в возрасте от 37 до 41 года, которые находятся на территории Украины незаконно.

Также сказано, что для документирования их преступной деятельности полицейские провели 9 неотложных обысков по местам временного проживания иностранных граждан в столице, Киевской и Черниговской областях, где выявили и изъяли соответствующие вещественные доказательства и орудия совершения преступления.

Также в качестве вещественных доказательств изъяты два авто с иностранной регистрацией, на которых передвигалась группа злоумышленников.

фото facebook.com/pol.kyivregion

По месту временного проживания иностранцев работники полиции также задержали еще троих их соотечественников, которые на протяжении года на территории Украины находятся без разрешений на временное проживание. Сейчас решается вопрос о выдворении их за пределы государства с запретом на въезд.

Задержанным иностранцам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (Разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работники полиции проверяют нападавших на причастность к совершению аналогичных преступлений. Сейчас доказана их причастность к совершению разбойного нападения в январе этого года на ювелирный магазин в городе Кривой Рог.

Ранее УНИАН сообщал, что 14 марта вечером в Борисполе Киевской области произошло вооруженное ограбление, трое неизвестных в масках и с автоматами ограбили ювелирный магазин.

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Теги: #Борисполь#ограбление#ювелирный магазинпогода в Киеве