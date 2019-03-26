Полиция задержала подозреваемых в дерзком ограблении ювелирного магазина в Борисполе

14 марта нападавшие похитили из магазина драгоценности на сумму около 5 миллионов гривень.

Полиция задержала четверых граждан Азербайджана, подозреваемых в дерзком ограблении ювелирного магазина в Борисполе Киевской области.

Как говорится в сообщении полиции Киевской области в Facebook, ограбление магазина было совершено 14 марта.

Неизвестные в масках и в камуфляжной форме ворвались в ювелирный магазин и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн грн, после чего скрылись.

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Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ими оказались четверо граждан Республики Азербайджан в возрасте от 37 до 41 года, которые находятся на территории Украины незаконно.

Также сказано, что для документирования их преступной деятельности полицейские провели 9 неотложных обысков по местам временного проживания иностранных граждан в столице, Киевской и Черниговской областях, где выявили и изъяли соответствующие вещественные доказательства и орудия совершения преступления.

Также в качестве вещественных доказательств изъяты два авто с иностранной регистрацией, на которых передвигалась группа злоумышленников.

По месту временного проживания иностранцев работники полиции также задержали еще троих их соотечественников, которые на протяжении года на территории Украины находятся без разрешений на временное проживание. Сейчас решается вопрос о выдворении их за пределы государства с запретом на въезд.

Задержанным иностранцам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (Разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работники полиции проверяют нападавших на причастность к совершению аналогичных преступлений. Сейчас доказана их причастность к совершению разбойного нападения в январе этого года на ювелирный магазин в городе Кривой Рог.

Ранее УНИАН сообщал, что 14 марта вечером в Борисполе Киевской области произошло вооруженное ограбление, трое неизвестных в масках и с автоматами ограбили ювелирный магазин.