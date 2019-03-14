В Борисполе трое мужчин с автоматами ограбили ювелирный магазин

Сегодня вечером в Борисполе Киевской области произошло вооруженное ограбление, трое неизвестных в масках и с автоматами ограбили ювелирный магазин.

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Как сообщает "Информатор" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, нападение произошло около 18:47, в 19:25 правоохранительными органами был введен план «Сирена» в Киеве и области.

По имеющейся информации, нападавшие, угрожая оружием, завладели ювелирными украшениями и скрылись.

Правоохранители ищут автомобиль Rover серого, красного или бордового цвета. Есть вероятность того, что в преступники направлялись в сторону столицы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве двое мужчин в масках заблокировали авто с водителем и похитили сумку с крупной суммой денег.