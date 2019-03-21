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В Киеве маршрутка проехала на красный свет и сбила группу пешеходов (видео)

23:26, 21 марта 2019
Происшествия
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Маршрутка сбила группу людей возле метро Дорогожичи / фото dtp.kiev.ua/Facebook

В четверг, 21 марта, в Киеве маршрутный автобус №155 сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро Дорогожичи, самого водителя избили очевидцы аварии.

Как сообщает dtp.kiev.ua, в результате одна из потерпевших оказалась зажата под автобусом. Очевидцы пытались сдвинуть транспорт, чтобы освободить ее.

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Второй женщине в результате удара выбило зубы, она также получила другие серьезные травмы лица. Всех пострадавших в результате ДТП госпитализировали.

По информации Киев Оперативный, наезд произошел, когда две женщины переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора.

Отмечается, что очевидцы избили водителя автобуса на месте ДТП.

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Теги: #Киев#ДТП#маршрутка