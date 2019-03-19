В Днепре хулиганы бросили камнем в окно трамвая – пострадал полицейский (видео)
В Днепре госпитализировали пассажира трамвая после того, как хулиганы бросили глыбой в окно. С черепно-мозговой травмой мужчину забрала скорая.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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По словам очевидцев, камень в трамвай бросили парни, которые "зайцами" проехали одну остановку. В нескольких кварталах от нее подозреваемых и задержали.
Пострадавшим оказался 25-летний полицейский, который во время нападения находился вне службы. После оказания помощи и обследования врачи отпустили его домой.
Отмечается, что в поврежденном трамвае заменили стекло и он уже вышел на линию.
Как сообщал УНИАН, в Харькове 1 марта остановилось движение трамваев по Лосевскому переулку в сторону Южного вокзала из-за того, что один из пассажиров не захотел платить шесть гривен за проезд и брызнул газом в лицо водителю. Вследствие этого пострадала 45-летняя женщина, которая получила ожоги глаз.