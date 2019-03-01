"Зажал" шесть гривень: в Харькове пассажир трамвая брызнул газом в лицо водителю

Пострадала 45-летняя женщина, которая получила ожоги глаз.

В Харькове остановилось движение трамваев по Лосевскому переулку в сторону Южного вокзала из-за того, что один из пассажиров не захотел платить шесть гривень за проезд и брызнул газом в лицо водителю.

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Об этом сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

«Стоят и будут стоять, пока полиция не оформит происшествие, в ходе которого пострадал водитель трамвая. Конфликт между ним и одним из пассажиров возник из-за оплаты. Не найдя общего языка с вагоновожатым, пассажир залез в карман, достал газовый баллончик и прыснул в лицо водителя», - отметил Сидоренко.

По данным полиции, инцидент случился в пятницу, 1 марта, около 9:00 на улице Котлова. Пострадала 45-летняя женщина, которая получила ожоги глаз. По их данным, участниками конфликта стали не один, а двое парней. В трамвае № 20 они брызнули из баллончика в глаза женщине.

На место выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля депутаты Харьковского горсовета на сессии поддержали решение исполкома об установлении новых тарифов на проезд в электротранспорте (6 грн - трамвай и троллейбус, метро - 8 грн).