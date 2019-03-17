Предварительно, у пострадавших диагностированы ушибы.

В Кривом Роге автомобиль на переходе сбил женщину с двумя детьми.

Об этом сообщает «Первый Криворожский»

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Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Костенко и Матусевича в Металлургическом районе Кривого Рога.

Водитель автомобиля марки Жигули на переходе сбил женщину с двумя детьми. Пострадавших госпитализировали. Предварительно, у них диагностированы ушибы.

На месте происшествия работали медики, следователи и патрульные.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сотрудница отдела одного из структурных подразделений Главного управления Нацполиции в Харьковской области сбила пожилого пешехода на пешеходном переходе, от полученных травм он скончался.