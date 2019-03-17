цей матеріал доступний українською

В Кривом Роге автомобиль на переходе сбил женщину с двумя детьми

15:42, 17 марта 2019
Происшествия
112 0
На месте происшествия работали медики, следователи и патрульные / фото: "Первый Криворожский"

Об этом сообщает «Первый Криворожский»

Читайте такжеНа Черниговщине в ДТП при участии лося попали три автомобиля (фото)

Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Костенко и Матусевича в Металлургическом районе Кривого Рога.

Водитель автомобиля марки Жигули на переходе сбил женщину с двумя детьми. Пострадавших госпитализировали. Предварительно, у них диагностированы ушибы.

На месте происшествия работали медики, следователи и патрульные.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сотрудница отдела одного из структурных подразделений Главного управления Нацполиции в Харьковской области сбила пожилого пешехода на пешеходном переходе, от полученных травм он скончался.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Кривой Рог