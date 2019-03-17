В Кривом Роге автомобиль на переходе сбил женщину с двумя детьми
15:42, 17 марта 2019Происшествия
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Предварительно, у пострадавших диагностированы ушибы.
На месте происшествия работали медики, следователи и патрульные / фото: "Первый Криворожский"
В Кривом Роге автомобиль на переходе сбил женщину с двумя детьми.
Об этом сообщает «Первый Криворожский»
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Костенко и Матусевича в Металлургическом районе Кривого Рога.
Водитель автомобиля марки Жигули на переходе сбил женщину с двумя детьми. Пострадавших госпитализировали. Предварительно, у них диагностированы ушибы.
На месте происшествия работали медики, следователи и патрульные.
Как сообщал УНИАН, в Харькове сотрудница отдела одного из структурных подразделений Главного управления Нацполиции в Харьковской области сбила пожилого пешехода на пешеходном переходе, от полученных травм он скончался.
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