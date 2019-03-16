В Харькове полицейская насмерть сбила пожилого пешехода

Происшествие случилось еще 8 марта.

В Харькове сотрудница отдела одного из структурных подразделений Главного управления Нацполиции в Харьковской области сбила пожилого пешехода на пешеходном переходе, от полученных травм он скончался.

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Об этом в субботу, 16 марта, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области. ДТП произошло 8 марта на улице Полтавский Шлях. "42-летняя водитель автомобиля Toyota допустил наезд на 65-летнего мужчину, который двигался по пешеходному переходу. Потерпевший получил травмы различных частей тела и в тяжелом, неконтактном состоянии был доставлен в больницу. 14 марта мужчина скончался", - сообщили правоохранители.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами").

Материалы уголовного производства направлены в прокуратуру. Назначена служебная проверка.