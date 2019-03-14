"Убийство из корыстных побуждений": источник сообщил детали смерти сотрудника АП
Правоохранители не связывают убийство сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого с его профессиональной деятельностью и усматривает признаки совершения преступления из корыстных побуждений.
Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
Читайте такжеПеред смертью ограбили: появились новые детали гибели сотрудника АП в Киеве
«Похоже, что это убийство совершено из корыстных побуждений. Мы пока не связываем эту смерть с профессиональной деятельностью погибшего», - сказал собеседник агентства.
Правоохранители отметили, что тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна выяснить, что именно привело к смерти.
Как сообщал УНИАН, в Киеве нашли тело погибшего главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Александра Бухтатого.
Представитель Нацполиции заявил, что, «согласно предварительному осмотру, следов насильственной смерти на теле не обнаружено».
В то же время ранее СМИ сообщили, что у погибшего мужчина была проломлена голова, а руки были перепачканы кровью.