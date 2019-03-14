"Убийство из корыстных побуждений": источник сообщил детали смерти сотрудника АП

Полиция усматривает признаки совершения убийства главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Александра Бухтатого из корыстных побуждений.

Правоохранители не связывают убийство сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого с его профессиональной деятельностью и усматривает признаки совершения преступления из корыстных побуждений.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

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«Похоже, что это убийство совершено из корыстных побуждений. Мы пока не связываем эту смерть с профессиональной деятельностью погибшего», - сказал собеседник агентства.

Правоохранители отметили, что тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна выяснить, что именно привело к смерти.

Как сообщал УНИАН, в Киеве нашли тело погибшего главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Александра Бухтатого.

Представитель Нацполиции заявил, что, «согласно предварительному осмотру, следов насильственной смерти на теле не обнаружено».

В то же время ранее СМИ сообщили, что у погибшего мужчина была проломлена голова, а руки были перепачканы кровью.