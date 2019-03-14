В полиции рассказали подробности о найденном мертвым сотруднике АП

Согласно предварительному осмотру, следов насильственной смерти на теле не было обнаружено.

В Киеве нашли тело погибшего главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Александра Бухтатого.

Эту информацию УНИАН подтвердили представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало и директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

«Могу подтвердить, что действительно нашли тело. Этот гражданин работал сотрудником Администрации президента», - заявил Тракало.

Читайте такжеЗверски убитый в Киеве мужчина работал в Администрации президента (фото)

В свою очередь, Шевченко конкретизировал, что речь идет именно о главном консультанте Главного департамента информационной политики АПУ Александра Бухтатого.

Представитель Нацполиции заметил, что, «согласно предварительному осмотру, следов насильственной смерти на теле не обнаружено». «Будет проведено вскрытие, после чего можно будет сказать что-то конкретное. Окончательные выводы, как и правовую квалификацию и по какой статье будет открыто уголовное производство, можно будет сделать после проведения судебно-медицинской экспертизы», - резюмировал Тракало.

В то же время ранее СМИ сообщили, что у погибшего мужчина была проломлена голова, а руки были перепачканы кровью.