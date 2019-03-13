Пьяный таксист, которого трижды за вечер останавливали патрульные в Ривном и отпускали, в итоге попал в ДТП (видео)

Автомобиль у неугомонного водителя с четвертого раза таки изъяли, но не полицейские, а тесть.

Пьяный и неугомонный таксист, которого в течение одного вечера трижды останавливали копы за вождение в нетрезвом виде, попал в аварию и разбил свое авто.

Как сообщает ТСН, в Ривном разные патрули в течение нескольких часов по очереди останавливали одного и того же таксиста навеселе. И с каждым разом драгер показывал все больше алкоголя в его крови, а во время третьей остановки показал аж 5 промилле - это максимальная отметка, которую способен зафиксировать аппарат.

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На таксиста копы трижды составляли протоколы, и брали обязательство не садиться за руль. Впрочем, изъять авто, утверждают, не могли, ведь правил дорожного движения водитель, по их мнению, не нарушал. Поэтому пока он не протрезвел, его не пускали в авто.

Но этой ночью таксист снова выпил и поехал кататься, неподалеку от Ривного столкнулся с другим автомобилем. На этот раз, хоть и признался, что пил, дуть в драгер наотрез отказался. На него составили четвертый протокол. Машину у неугомонного водителя таки изъяли, но не копы, а тесть.

Как сообщал УНИАН, в Ривном трижды в течение одного вечера патрульные останавливали пьяного таксиста.