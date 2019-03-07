Следил за делом Зайцевой: в Харькове умер журналист

Последнее время Криволапов писал о смертельном ДТП на Сумской и следил за ходом судебного процесса.

В Харькове 7 марта умер журналист Николай Криволапов.

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Об этом NewsRoom сообщили в пресс-службе мэрии. "Друзья, коллеги, знакомые просто не равнодушные и не черствые люди! В нашей семье случилась большая беда! У моего брата Николая Криволапова случился сильный инсульт. Он прооперирован и лежит в бессознательном состоянии на вентиляции легких в четвертой "неотложке" города Харькова", - писал 5 марта брат Криволапова Александр.

Свою карьеру он начинал на телеканале Simon, был звездой местного телевидения в 90-е годы, позже возглавлял ряд местных журналистских проектов.

Последнее время много писал о смертельном ДТП на Сумской (фигуранты дела - Дронов и Зайцева, - Ред.) и следил за ходом судебного процесса.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

26 февраля этого года суд вынес решение и признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.