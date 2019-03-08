В Киевской области в результате пожара погибли двое маленьких детей

Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 50 м. кв.

В Киевской области в результате пожара в частном жилом доме погибли двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ Киеве на Подоле произошел пожар в трехэтажном жилом доме (видео)

Трагедия произошла 7 марта в с. Синяк Вышгородского района Киевской области. Возгорание возникло в частном жилом доме.

В результате пожара погибли двое детей (2015 и 2018 г.р.) и один человек госпитализирован.

Спасатели ликвидировали пожар в 19:30. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 50 м. кв. Причина пожара устанавливается.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Каменское Днепропетровской области во время пожара погибла 2-летняя девочка, еще двое малолетних детей были спасены.