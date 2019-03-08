В Киевской области в результате пожара погибли двое маленьких детей
12:28, 08 марта 2019Происшествия
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Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 50 м. кв.
Причина пожара устанавливается / фото kyivobl.dsns.gov.ua
В Киевской области в результате пожара в частном жилом доме погибли двое детей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Трагедия произошла 7 марта в с. Синяк Вышгородского района Киевской области. Возгорание возникло в частном жилом доме.
В результате пожара погибли двое детей (2015 и 2018 г.р.) и один человек госпитализирован.
Спасатели ликвидировали пожар в 19:30. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 50 м. кв. Причина пожара устанавливается.
Ранее УНИАН сообщал, что в городе Каменское Днепропетровской области во время пожара погибла 2-летняя девочка, еще двое малолетних детей были спасены.
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