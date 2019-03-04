На Днепропетровщине во время пожара погибла 2-летняя девочка, еще двое детей спасены (видео)

Пожар произошел сегодня в городе Каменское, что в Днепропетровской области.

Сегодня в городе Каменское Днепропетровской области во время пожара погибла 2-летняя девочка, еще двое малолетних детей были спасены.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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Вызов о пожаре в частном доме на улице Широкая Южного района города поступил в 12.12. По указанному адресу были направлены спасатели, которые на месте вызова обнаружили, что пожар возник внутри жилого дома. Огнем было повреждено имущество и мебель на площади 35 кв. м.

До прибытия спасателей соседи спасли двоих детей. Во время ликвидации пламени пожарные вынесли 2-летнюю девочку на улицу и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы №7 города Каменское. Однако в 12.50 врачи констатировали смерть ребенка. Расследование пожара проводят правоохранительные органы.

Видео: Главное Управление

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева на улице Билецкой произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Причиной возгорания мог стать твердотопливный котел.