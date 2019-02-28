В Киеве взорвался автомобиль, водителя госпитализировали – СМИ (видео)

По предварительной информации неизвестный бросил в автомобиль гранату.

На проспекте Героев Сталинграда, 28 в Киеве возорвался автомобиль Audi, водитель госпитализирован.

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Как сообщается в Facebook проекта «Киев Оперативный», по предварительной информации неизвестный бросил в автомобиль гранату.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось ,что в городе Ривне ночью 25 февраля неизвестные обстреляли дом председателя городского суда и бросили во двор гранату.