В Киеве взорвался автомобиль, водителя госпитализировали – СМИ (видео)
12:30, 28 февраля 2019Происшествия
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По предварительной информации неизвестный бросил в автомобиль гранату.
В Оболонском районе Киева подорвали автомобиль / Скриншот - Facebook, Киев Оперативный
На проспекте Героев Сталинграда, 28 в Киеве возорвался автомобиль Audi, водитель госпитализирован.
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Как сообщается в Facebook проекта «Киев Оперативный», по предварительной информации неизвестный бросил в автомобиль гранату.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось ,что в городе Ривне ночью 25 февраля неизвестные обстреляли дом председателя городского суда и бросили во двор гранату.
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