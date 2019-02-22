Киевские патрульные высадили парня на полпути домой: он умер от переохлаждения

Против них возбудили уголовное производство.

Патрульные полицейские в Киеве после задержания молодого человека, который неадекватно себя вел и был агрессивно настроен, высадили его на трассе под Киевом, однако на утро местные нашли его труп.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины на своей странице в Facebook.

Там рассказали, что 17 февраля патрульные прибыли на вызов и с помощью спецсредств задержали молодого мужчину, который вел себя неадекватно и, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ.

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"В дальнейшем патрульные обнаружили, что мужчина проживает в городе Вышгород и приняли решение отвезти его к месту жительства. В связи с тем, что мужчина постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, патрульные высадили его из машины на подъезде к городу Вышгород. На утро местные жители нашли труп. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста – мужчина умер от переохлаждения", - отметили в полиции.

По факту этого события Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело и объявило о подозрении трем патрульным полицейским за превышение служебных обязанностей, которые привели к тяжелым последствиям. Им грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.