В центре Одессы горел жилой дом, пожару предшествовал взрыв – СМИ

Жертв и пострадавших нет, причины возгорания уточняются.

В Одессе, в четырехэтажном жилом доме №11 по Ришельевской улице, сегодня утром произошел масштабный пожар, которому предшествовал взрыв.

Об этом сообщает местное издание «Думская», ссылаясь на данные ГСЧС и очевидцев.

По информации спасательного ведомства, сигнал о возгорании поступил в 5:19. В 5:25 на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К тому времени горела крыша на площади 800 квадратных метров.

Спасатели сразу приступили к эвакуации жильцов, выведя из дома 40 человек, в том числе 12 детей. В 7:08 пожар локализовали, а в 8:00 потушили.

Жертв и пострадавших нет, причины возгорания уточняются. Ришельевская улица пока перекрыта.

По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв.

Как сообщал УНИАН, в городе Балта Одесской области в результате пожара в жилом доме пострадали двое малолетних детей.