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В Одесской области из-за пожара в доме пострадали двое детей

10:21, 20 февраля 2019
Происшествия
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Причина пожара устанавливается / фото пресс-служба полиции Одесской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области 19 февраля в 16:42 в службу спасения «101» поступила информация о том, что в районном центре Балта на улице Фрунзе горит жилой дом.

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Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горят домашние вещи в одноэтажном жилом доме.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 17:10. Во время тушения огня спасатели вынесли из дома двух детей – двухлетнего мальчика и пятилетнюю девочку.

Дети госпитализированы. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники, а также 9 человек личного состава.

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Теги: #пожар#Одесская область