В Днепре вооруженный мужчина взял в заложники проститутку и ранил таксиста (видео)

Прибывшим на место полицейским преступник заявил, что ему «не жаль отсидеть 15-20 лет, но всех перестрелять».

На улице Дмитрия Донцова в Днепре вооруженный мужчина выстрелил в человека из огнестрельного оружия. Пострадавшего госпитализировали, на место прибыли правоохранители.

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Как сообщает «Информатор», информация о ранении таксиста поступила в полицию 16 февраля, около 23:30. На место прибыли более 5 экипажей патрульной полиции, сотрудники подразделения тактико-оперативного реагирования, а также следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что стрелявший находился в квартире на втором этаже трехэтажного дома. Преступник общался с полицейскими через окно и обещал стрелять во всех, кто приблизится.

По предварительной информации, мужчина из окна выстрелил в живот таксисту. Пострадавшего доставили в областную больницу имени Мечникова, где ему сделали операцию. Что стало причиной конфликта между мужчинами, на данный момент, неизвестно.

Когда на место прибыли полицейские, мужчина матерился и утверждал, что ему «не жаль отсидеть 15 — 20 лет, но всех перестрелять» . Кроме этого, мужчина заявил, что вызвал к себе на дом девушку легкого поведения и выпускать ее не собирается.

К счастью, примерно через полчаса девушка сама вышла из дома, где ее встретили патрульные. Она не стала ничего комментировать и правоохранители доставили ее в райотдел для выяснения обстоятельств.

Тем временем, преступник продолжал кричать на полицейских через окно. В конечном итоге он попытался выйти из дома с оружием. Патрульные задержали его у подъезда.

В квартире злоумышленника провели обыск. Из какого оружия стрелял мужчина - неизвестно.

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