В Кривом Роге пьяница посреди ночи выгнал жену и стрелял по полицейским

Для задержания домашнего тирана полицейский применил огнестрельное оружие.

В Кривом Роге Днепропетровской области пьяница посреди ночи выгнал свою жену и открыл огонь по сотрудникам полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Вызов в полицию поступил 13 января около 02:00. Женщина сообщила, что муж выгнал ее из квартиры и не пускает обратно. Также рассказала, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, имеет оружие и вместе с ним в доме остался 11-летний сын.

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Когда полицейские прибыли по вызову, мужчина вышел на лестничную площадку с винтовкой и выстрелил. В ответ полицейский применил табельное оружие. В результате злоумышленник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия. С места происшествия изъяли винтовку, из которой стрелял подозреваемый, и гильзу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Как сообщал УНИАН, в ночь с 5 на 6 января в Терновском районе Кривого Рога Днепропетровской области местный житель убил гражданина Российской Федерации, нанеся ему 60 ударов ножом.